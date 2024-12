Diese Veränderungen kommen auf Händler zu und mit diesen Maßnahmen bleiben sie erfolgreich (FOTO)

Pforzheim (ots) - Die aktuellen politischen und wirtschaftlichen

Herausforderungen haben viele Händler an ihre Grenzen gebracht. Inflation,

Handelskriege und neue Regularien stellen den Handel vor nie dagewesene

Probleme. Doch gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wer die richtigen

Entscheidungen trifft. Dabei gilt: Jede Veränderung birgt nicht nur Risiken,

sondern auch Chancen.



Wer 2025 zu den erfolgreichsten Händlern gehören möchte, der sollte unter

anderem den Fokus auf europäische Hersteller lenken und Neuerungen wie der KI

offen gegenübertreten. Nachfolgend erfahren Sie, worauf es im nächsten Jahr für

Händler ankommt und mit welcher Strategie man Erfolg hat.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Amazon Aktie Beiträge: 5.034 Beiträge:

Die Auswirkungen politischer und wirtschaftlicher UmbrücheViele Händler sind aufgrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lagefrustriert: Die Handelswelt steht vor enormen Umbrüchen, die den Wettbewerb unddie Handelsbedingungen drastisch verändern. Im kommenden Jahr wird esentscheidend sein, diese Veränderungen zu verstehen, um zu den erfolgreichstenein Prozent der Händler zu gehören. Vor allem der Handelskrieg zwischen den USAund China unter Donald Trump hat weitreichende Folgen: Beide Länder verhängenStrafzölle in Milliardenhöhe. Für viele chinesische Hersteller ist deramerikanische Markt dadurch unattraktiv geworden, weshalb sie ihreAufmerksamkeit verstärkt auf Europa richten.Für europäische Händler bedeutet das, dass der Wettbewerb insgesamt härter wird:Chinesische Hersteller überschwemmen den europäischen Markt mit teils drastischreduzierten Produkten, was den Preisdruck enorm erhöht. Obwohl die EuropäischeUnion bereits Gegenmaßnahmen plant, werden bis zur Umsetzung zahlreiche Händlervon dieser Entwicklung betroffen sein. Entsprechend wichtig ist es, dass sichHändler frühzeitig an die neuen Gegebenheiten anpassen, um ihre Marktposition zusichern. Europäische Produkte bieten hier eine strategische Alternative: Siestehen nicht nur für Qualität und Innovationskraft, sondern sind auch schwererfür chinesische Hersteller zu kopieren. Langfristig stellen europäische Produktedaher eine vielversprechende Möglichkeit dar, um unabhängig von globalenHandelskonflikten zu agieren. Zudem können Händler, die ihren Fokus verstärktauf europäische Hersteller lenken, von der wachsenden Nachfrage nachnachhaltigen und regionalen Produkten profitieren.Produktsicherheitsverordnung und InflationEin weiteres Thema, das Händler im Jahr 2025 intensiv beschäftigen wird, ist dieEinführung der Produktsicherheitsverordnung (GPSR) in der Europäischen Union.Dabei handelt es sich um eine regulatorische Maßnahme, die darauf abzielt,Sicherheitsstandards für Produkte zu erhöhen. Die neuen Regularien bringen ab