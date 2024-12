JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex auf "Overweight" belassen. Die Online-Geschäftstrends im europäischen Einzelhandel zeigten für den November eine Verbesserung, schrieb Analystin Georgina Johanan in einem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Zalando rage heraus, was die Bewertung aber schon widerspiegele. Für H&M zeigten die Daten eine Aufhellung gegenüber dem Oktober, erreichten aber nicht das September-Niveau. Dagegen sehe es bei der Zara-Mutter Inditex im Jahresvergleich besser aus als noch im September./gl/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 20:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 55,08EUR auf Tradegate (10. Dezember 2024, 13:12 Uhr) gehandelt.