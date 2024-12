Euphorie am US-Aktienmarkt besorgniserregend, aber kein Grund bearish zu werden!

Für den S&P 500 prognostiziert die Bank einen Basiswert von 6.500 Punkten, ein Bullenszenario von 6.900 und ein Bärenszenario von 5.100. Damit liegt die Citigroup im Mittelfeld der Wall-Street-Prognosen, die von 6.400 bis 7.000 Punkten reichen.

Citi-Analyst Scott Chronert sieht den Markt weiterhin in einem Bullenzyklus, auch wenn die Bewertungssituation herausfordernd bleibt. "Wir glauben, dass die Euphorie nach den Wahlen das Vertrauen in längerfristige Wachstumstreiber widerspiegelt", schrieb das Team in einer Mitteilung. Gleichzeitig mahnen die Strategen, dass überhöhte Erwartungen für 2025 Risiken bergen könnten.