BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / ...

BVR-Konjunkturprognose: Anhaltende Unsicherheit trübt den Ausblick Berlin (ots) - In seiner aktuellen Konjunkturprognose rechnet der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) damit, dass die hartnäckige Wirtschaftsflaute hierzulande zunächst noch andauern wird. "Die politische Unsicherheit drückt auf das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Zu der anhaltenden Stagnation sind mit dem Ende der Ampelkoalition in Deutschland und dem Wahlsieg Donald Trumps in den USA neue Fragezeichen hinzugekommen. In diesem Umfeld ist eine Erholung der Wirtschaft erst ab der zweiten Jahreshälfte 2025 zu erwarten", erklärt Dr. Andreas Bley, Chefvolkswirt des BVR. Daher zeichne sich für das Jahr 2025 in Deutschland lediglich ein preisbereinigtes Wirtschaftswachstum um 0,2 Prozent ab, nach einem prognostizierten Rückgang um 0,2 Prozent im Jahr 2024.



So herrsche nach dem Ampel-Aus auf Bundesebene in Sachen Wirtschaftspolitik weitestgehender Stillstand, was das Investitionsklima spürbar belaste. "Wachstumsstärkende Maßnahmen sind überfällig, aber erst im zweiten Halbjahr zu erwarten. Nach der vorgesehenen Bundestagswahl im Februar wird sich die neue Regierung erst finden müssen, bevor sie neue wirtschaftliche Impulse setzt", so Bley.