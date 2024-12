Großer Wurf weiter steht aus

Den letzten markanten Höhepunkt markierte der EuroStoxx 50 bei 5.121 Punkten Anfang April, nachdem zuvor eine steile Rallye abgespielt worden war. Seitdem steckt der Index in einer Konsolidierung fest, die sich in den letzten Monaten hin zu einer inversen SKS-Formation entwickelt hat. Die obere Trendbegrenzung stellt hierbei die Nackenlinie dar. Bislang konnten Bullen jedoch keine signifikanten Impulse setzen, trotz der deutlichen Zugewinne der letzten Tage. Doch mittel- bis langfristig lässt die Kursentwicklung Hoffnungen auf eine anschließende Rallye aufkeimen.

Solange sich der EuroStoxx 50 in der Handelsspanne der letzten Wochen zwischen 4.700 und 5.030 Punkten aufhält, ist das Kursgeschehen zunächst als neutral zu bewerten. Erst ein Sprung mindestens über 5.075 Punkte dürfte den Stein ins Rollen bringen und weitere Kapitalzuflüsse ermöglichen. In der Folge wären Zugewinne an 5.121 Punkte denkbar, rechnerisch hält eine erfolgreiche Auflösung der SKS-Formation Kurspotenzial bis auf 5.677 Punkte bereit. Auf der Unterseite sollte es jedoch zu keinem Kursrutsch mehr unter das Niveau der rechten Schulter von 4.688 Punkte kommen, weil dies die inverse SKS-Formation deutlich in Bedrängnis bringen würde. In der Folge könnten sogar Abschläge bis auf die Augusttiefs von 4.473 Punkten einsetzen. Kurzfristig wird dieses Szenario allerdings nicht favorisiert, vielmehr sollte der Fokus auf die mittel- bis langfristige Entwicklung gelegt werden.

EuroStoxx 50 Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Fazit: