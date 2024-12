VisiRose gibt Einführung einer revolutionären Therapie zur Behandlung schwerwiegender Augeninfektionen bekannt

KNOXVILLE, TN / ACCESSWIRE / 10. Dezember 2024 / VisiRose, ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, gibt die Einführung einer bahnbrechenden, nicht-invasiven Prüftherapie zur Behandlung der infektiösen Keratitis und anderer schwerwiegender Augeninfektionen bekannt. Die sogenannte „Rose Bengal Photodynamic Antimicrobial Therapy“ (RB PDAT) wurde am Bascom Palmer Eye Institute (BPEI) der University of Miami Miller School of Medicine entwickelt. VisiRose, ein von der Firma Provectus Biopharmaceuticals (OTCQB: PVCT) und der Universität neu gegründetes Unternehmen, richtet seinen Fokus auf die Markteinführung dieses innovativen Produkts der Augenforschung, bei dem eine Formulierung des von Provectus entwickelten bioaktiven synthetischen Kleinmoleküls Rose Bengal Sodium (RBS) in Pharmaqualität mit BPEIs medizinischem Lichttherapiegerät kombiniert wird, um von Bakterien, Pilzen und Parasiten verursachte Augeninfektionen zu behandeln.

RB PDAT bietet eine mögliche Lösung für das weltweit immer größer werdende Problem der antimikrobiellen Resistenz (AMR), indem es ein potenziell sicheres, wirksames und kosteneffizientes Breitband-Augentherapeutikum auf den Markt bringt. Die Behandlung hat im Rahmen klinischer Studien in den Vereinigten Staaten, Indien, Brasilien und Mexiko zum raschen Abklingen von Infektionen geführt und die Therapieerfolge der Patienten verbessert.

„RB PDAT ist eine revolutionäre, nicht-invasive Therapie, die bei Patienten mit einer schweren infektiösen Keratitis äußerst vielversprechende Ergebnisse liefert. Diese innovative Therapie macht sich bei der Infektionsbekämpfung die Kraft des Lichts zunutze und bringt neue Hoffnung für den Erhalt des Sehvermögens“, so Jean-Marie Parel, IngETS-G, Ph.D., FAIMBE, FARVO, Direktor und Mitbegründer des Ophthalmic Biophysics Center am BPEI.

Guillermo Amescua, M.D., Professor für klinische Augenheilkunde, medizinischer Leiter des Labors für Augenmikrobiologie und Board-zertifizierter Augenarzt am BPEI, fügt hinzu: „VisiRose ist der entscheidende Faktor, um die Innovation von RB PDAT vom Labor in eine allgemein zugängliche Therapie zu überführen, von der letztendlich unzählige Patienten weltweit profitieren werden.“