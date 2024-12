ZenaTech meldet zweite Akquisition im Bereich Landvermessung mit unterzeichneter Absichtserklärung, was die Drone-as-a-Service-Innovation in eine 10,3 Milliarden US $ schwere Branche bringt

(Toronto, Ontario, 10. Dezember 2024) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnenlösungen auf der Basis von KI (künstliche Intelligenz) und SaaS- (Software-as-a-Service) Lösungen für Unternehmen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine zweite Absichtserklärung (LOI) für eine Akquisition im Bereich Landvermessung unterzeichnet hat und ein weiteres Landvermessungsunternehmen übernimmt. Dies ist Teil einer größeren Akquisitionsstrategie zur Revolutionierung des Landvermessungsgeschäfts und anderer Industrien durch die Beschleunigung der Vorteile hinsichtlich Innovation, Geschwindigkeit und Präzision, die durch den Einsatz von KI-Drohnen erreicht werden. Die Unterzeichnung der Vereinbarung erfolgte mit einem etablierten Vermessungsingenieurbüro mit Sitz im südlichen Gebiet der USA, sodass zu der bereits gemeldeten Übernahme im Südosten der USA eine weitere potenzielle Akquisition hinzukommt und die Einführung des Geschäfts Drone-as-a-Service (DaaS) von ZenaTech in den USA erweitert.

„Die Unterzeichnung dieser LOI zum Erwerb eines zweiten Landvermessungsunternehmens in den USA wird unsere DaaS-Strategie, die Hardware, Software und Expertise von KI-Drohnen zur Innovation und Verbesserung der Betriebsabläufe in viele traditionelle Branchen zu bringen, weiter beschleunigen. Wir arbeiten uns derzeit durch Verhandlungen über eine Pipeline mit mehr als 20 Akquisitionen. Es ist spannend, die Möglichkeit zu haben, als erstes Drohnenunternehmen ein DaaS-Geschäftsmodell im größeren Maßstab einzuführen, was das Potenzial für bedeutende Erträge in den USA und weltweit eröffnet“, sagte CEO Shaun Passley, Ph.D.

Drone-as-a-Service ist wie Software-as-a-Service ein Abonnement-basiertes oder Pay-as-you-go-Servicemodell; dabei können Geschäftsanwender von den Effizienzgewinnen des Einsatzes einer Drohnenlösung in ihrer Geschäftstätigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen profitieren – von Überwachung und Inspektion über Compliance und Sicherheit bis hin zu spezifischen Industrieanwendungen –, und zwar auf regelmäßiger oder periodischer Basis, anstatt die Hardware, die Software und die für die Implementierung erforderliche Expertise kaufen oder physisch besitzen zu müssen. Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen wie Landvermessung, in denen Drohnen erst langsam regelmäßig zum Einsatz kommen, können von der Innovation, der Geschwindigkeit und der Präzision von Drohnen profitieren, während sie gleichzeitig die Kosten für eine größere Investition sparen und sich für die Zertifizierungen der US-amerikanischen FAA (Federal Aviation Administration) und andere erforderliche regulatorische und Pilotenzulassungen qualifizieren.