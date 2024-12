Global Uranium leitet Prüfung historischer Daten für Projekte in Wyoming ein

10. Dezember 2024 – Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine umfassende Prüfung der historischen Daten in die Wege geleitet hat, die für seine Uranprojekte in Wyoming in den Bezirken Gas Hills, Copper Mountain und Great Divide Basin vorliegen. Die Arbeiten werden von der Firma Big Rock Exploration durchgeführt, einem angesehenen Explorationsdienstleister mit umfassender Erfahrung in der Datenerfassung und geologischen Modellierung.

Ziel der Prüfung der historischen Daten ist es, alle verfügbaren geologischen, geophysikalischen und geochemischen Datensätze aus früheren Explorations- und Produktionsaktivitäten in der Region zusammenzustellen und zu analysieren. Schwerpunkt dieser Analyse wird auf der Ermittlung von potenziellen Uranzielen und der Verfeinerung der Explorationsmodelle des Unternehmens liegen.

Die Projekte in Wyoming (einschließlich Airline #2, Jeep South, Big Bend, WAC und Jabs) erstrecken sich insgesamt über 2.000 Hektar und befinden sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe ehemaliger Uranminen und -lagerstätten. Die Prüfung der historischen Daten in Zusammenarbeit mit Big Rock Exploration wird in die Planung zukünftiger Explorationsprogramme einfließen, wie etwa geophysikalische Untersuchungen und Bohrungen, die für 2025 geplant sind.

„Unsere Partnerschaft mit Big Rock Exploration wird sicherstellen, dass die Prüfung der historischen Daten mit einem hohen Maß an Fachwissen erfolgt“, so Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. „Dies ist ein grundlegender Schritt zur Verbesserung unserer Explorationsstrategie und wird es uns ermöglichen, beim Ausbau unserer Projekte in Wyoming die vorrangigen Gebiete effizient ins Visier zu nehmen.“

Über Global Uranium Corp.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt zurzeit bedeutsame Uranprojekte: das Konzessionsgebiet Wing Lake im Gebiet Mudjatik im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca-Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan; sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming.