Geotab integriert Volvo Cars in sein umfassendes OEM-Partnernetzwerk

Betreiber von Volvo-Flotten profitieren von integrierter Telematik und hochwertigen Herstellerdaten in einer einheitlichen Plattform

AACHEN, Deutschland, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Geotab , ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Transportlösungen, geht eine Partnerschaft mit Volco Cars ein und begrüßt damit ein weiteres Unternehmen in seinem stetig wachsenden OEM-Telematiknetzwerk. Durch die Kombination von umfangreichen OEM-Daten und den Analysekapazitäten der Geotab-Plattform bietet die Partnerschaft kommerziellen Flotten erstklassige Telematik- und vernetzte Mobilitätslösungen, die ohne Nachrüstungen sofort einsatzbereit sind. So erhalten Flottenbetreiber wertvolle Erkenntnisse, mithilfe welcher sie nahezu in Echtzeit Entscheidungen zur Effizienzsteigerung treffen können. Die Integration eignet sich für alle Volvo-Fahrzeuge, die entweder mit dem Konnektivitätsdienst Volvo On Call oder einem Android-basierten Infotainmentsystem ausgeliefert werden, und reicht bis zum Modelljahr 2014 zurück.