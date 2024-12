JDC Group AG (von BankM AG): Kaufen

Unternehmen: JDC Group AG

ISIN: DE000A0B9N37



Anlass der Studie: Bericht 9M, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen

seit: 10.12.2024

Kursziel: EUR 27,45

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Q3 Umsatz wächst 36%, Jahresziel gut erreichbar - starkes Jahresendgeschäft erwartet



Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) zeigt in einem gesamtwirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld eine starke Geschäftsentwicklung - obwohl Q3 (Urlaubsquartal) saisonal eher schwächer ist. So legte der Umsatz um 36,1% auf EUR 52,1 Mio. zu, EBITDA (EUR 2,3 Mio.; +41%) und EBIT (0,76 Mio.; > 300%) legten deutlich überproportional zu, das Q3-Konzernergebnis drehte in den positiven Bereich (EUR 0,28 Mio.; Q3 23: EUR -0,36 Mio.). Die operative Marge in Q3 ist dabei noch durch Einmaleffekte (WP-Kosten, Top Ten Integration, Abfindungen) gedrückt. Die Skalierung greift also, während umgekehrt gleichzeitig der intensive Wettbewerb auf den Margen lastet (Effekt z.Z. rd. 0,5% p.a.). Als wachstumsstarkes Unternehmen mit hochskalierbarem Geschäftsmodell ist JDC mit einem EV/Umsatz2025 von nur 1,17 (Median der Peer Group: 3,6) günstig bewertet.



Unsere Fundamental- und Peer Group-Analyse ergibt zu gleichen Teilen gewichtet einen Fairen Wert pro Aktie von EUR 27,45. Wir stufen die Aktie mit "Kaufen" ein.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31521.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



2048207 10.12.2024 CET/CEST



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JDC Group Aktie Die JDC Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,85 % und einem Kurs von 22,50 auf Tradegate (10. Dezember 2024, 13:38 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JDC Group Aktie um -0,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,75 %. Die Marktkapitalisierung von JDC Group bezifferte sich zuletzt auf 310,27 Mio.. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,33Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 27,00Euro was eine Bandbreite von -1,79 %/+20,54 % bedeutet.



Rating: Kaufen

Analyst: BankM

Kursziel: 27,45 Euro