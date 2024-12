Wie werden lineare Unternehmen zirkulär? / Neues Kreislaufwirtschaftsprojekt von Klimaschutz-Unternehmen und Universität Kassel

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin und Kassel (ots) - Im September startete das von der DeutschenBundesstiftung Umwelt (DBU) geförderte Kooperationsprojekt "Wege zum zirkulärenGeschäftsmodell" vom Verband Klimaschutz-Unternehmen und dem Fachgebietumweltgerechte produkte und prozesse (upp) der Universität Kassel. Beteiligtsind 13 Unternehmen aus Branchen wie Kunststoff, Logistik, Medizin, Metall oderTextil und unterschiedlicher Funktionen in Kreisläufen wie Produktion,Dienstleistungen oder Recycling. Zehn der Betriebe sind Klimaschutz-Unternehmen."Gerade hat das Kabinett eine Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategiebeschlossen. Da kommen wir mit unserem Projekt genau richtig, denn die Strategiemuss jetzt mit Leben gefüllt werden. Es gibt schon Unternehmen mit zirkulärenGeschäftsmodellen, aber die Umstellung ist nicht einfach. Wir wollen zeigen,dass Kreislaufwirtschaft funktionieren kann, wie Unternehmen ihre linearenGeschäftsmodelle zu zirkulären transformieren und dabei voneinander lernenkönnen", beschreibt der Geschäftsführer der Klimaschutz-Unternehmen, PhilippAndree, den Grundgedanken des Projekts. In der Praxis scheitern Unternehmen oftan Zielkonflikten zwischen Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft: "Wenn Betriebeeffiziente und langlebige Produkte entwickeln, verlängern sie derenNutzungsdauer und die Emissionen der Käufer*innen sinken. Sie tun also etwasGutes für das Klima. Doch wenn diese langlebigen Produkte sich gut verkaufen undsie mehr produzieren, steigen ihre Emissionen. Dann haben Unternehmen, dieabsolute Reduktionsziele wie Science Based Targets haben, ein Problem. Denn siemüssen ihre Emissionen auch senken, wenn sie mehr produzieren. Sie gefährdenalso die Ziele, die sie sich gesetzt und haben prüfen lassen und im schlimmstenFall sogar ihren Ruf als Vorreiter im Klimaschutz", sagt Prof. Jens Hesselbachals Leiter des upp.In 18 Monaten analysieren die Projektpartner mit den Unternehmen, warumKlimaschutz und Kreislaufwirtschaft für sie oft Zielkonflikte bedeuten unddiskutieren Lösungsansätze. Für die Projektunternehmen werden individuelleEmpfehlungen für die Umstellung ihrer Geschäfts-modelle auf Kreislaufwirtschaftentwickelt. Daraus werden allgemeine Handlungsempfehlungen für andere Betriebeund Branchen abgeleitet und eine digitale Entscheidungshilfe programmiert füralle Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle zu zirkulären transformieren wollen."Wir gehören zur Textilbranche und sind damit eine der ersten für die DigitaleProduktpässe (DPP) Pflicht werden. Einen Teil der notwendigen Daten für solche