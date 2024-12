einfach, normenkonform und genau (FOTO)

Walliselen/ Zürich CH (ots) - Mit ECOSPEED Product stellt die ECOSPEED AG eine

neue, web-basierte Software für die Berechnung von CO2-Emissionen auf

Produktebene vor. Die Bilanzierung entspricht den Anforderungen der

CSRD-Richtlinie und der DIN EN ISO 14067. Sie ist einfach anzuwenden, liefert

genaue Ergebnisse und lässt sich über eine API-Schnittstelle in die

IT-Infrastruktur des Nutzers einbinden.



Die Aufgabe ist eine Herausforderung, aber lösbar: die Ermittlung von

CO2-Emissionen auf Produktebene. Viele Unternehmen müssen diese Aufgabe künftig

im Rahmen der CSRD-Berichtspflicht erledigen. Andere werden von Kunden, die

dieser Pflicht unterliegen, dazu aufgefordert. Und wieder andere nutzen den PCF

mit dem Ziel, nachhaltigere Produkte zu entwickeln.





Die ECOSPEED AG stellt für diese Aufgabe jetzt ein neues Werkzeug zur Verfügung:die cloudbasierte Software ECOSPEED Product, entwickelt auf der Basis von mehrals zwanzig Jahren Erfahrungen in der software-gestützten Ermittlung undBilanzierung der CO2-Emissionen von Produkten (PCF), Unternehmen (CCF) undRegionen.Der Prozess der Bilanzierung ist einfach: Der Anwender legt die funktionaleEinheit fest und gibt einige Kenndaten (Werkstoffe, Gewicht,Bearbeitungsprozesse, Produktionsmenge) ein. Anhand dieser Werte kann er mit derecoinvent-Faktordatenbank - die aufgrund ihres großen Umfangs einzigartig ist -die CO2-Emissionen ermitteln. Der Anwender hat auch die Möglichkeit, selbstermittelte oder von Kontraktoren/ Zulieferern zur Verfügung gestellte Parameter(z.B. die Emissionen des Energie-Mix von Stromlieferanten sowie von denLieferanten bereitgestellten Primärdaten) einzugeben. Das vereinfacht dieBerechnung des PCF und sorgt zugleich für genauere Ergebnisse.Selbstverständlich entspricht die Vorgehensweise bei der Bilanzierung denAnforderungen der CSRD-Richtlinie, der DIN EN ISO 14067 (Treibhausgasbilanz fürProdukte) und der Normenreihe ISO 14040 bis 14044.Zu den besonderen Funktionen der neuen Software gehört die Möglichkeit, Ober-und Unterbaugruppen als Bilanzierungseinheiten zu bilden. Das kommt demIndustrietrend der modular aufgebauten Produkte entgegen. Auch Produktvergleichesind möglich - ein sinnvolles Hilfsmittel bei der Konstruktion von nachhaltigenProdukten mit günstiger Treibhausgasbilanz.Die wichtigsten Ergebnisse (u.a. CO2-Emissionen nach Emissionskategorien,Werkstoffen, Lebensphasen oder Schwerpunktbetrachtungen in denVerarbeitungsprozessen) können anschaulich in einem Factsheet dargestelltwerden.Eine API-Schnittstelle bietet dem Anwender die Möglichkeit, Bilanzierungsdatenaus seinem ERP-System zu übernehmen und z.B. für CSRD-konformeNachhaltigkeitsberichte im Scope 3-Bereich auszuweisen.Die neue ECOSPEED Product-Software ist ab sofort verfügbar. Da die Nutzer eineweb-basierte Lizenz erwerben, steht ihnen immer die aktuellste Version zurVerfügung und sie müssen sich nicht um Updates kümmern.Pressekontakt:Carlo Steinbach, 0041 44 388 9503, mailto:carlo.steinbach@ecospeed.chWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/169549/5927612OTS: Ecospeed