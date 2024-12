Gebrauchtwagen 2024 um 6 Prozent billiger

Grünwald (ots) - Preise ziehen zum Jahresende leicht an / Durchschnittlicher

Gebrauchtwagenpreis bei 26.942 Euro / Nachfrageboom bei gebrauchten Hybriden



Die Verbraucher konnten sich 2024 über günstigere Gebrauchtwagen freuen: 26.942

Euro kostet ein entsprechendes Fahrzeug im Jahresdurchschnitt - das sind 6,1

Prozent weniger als 2023. Das geht aus dem AutoScout24

Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI) für das Gesamtjahr 2024 hervor. Demnach

erzielten Händler die höchsten Preise mit gebrauchten Hybrid-Fahrzeugen: 38.118

Euro kosten diese im Jahresdurchschnitt. Hybride erleben 2024 zudem einen

regelrechten Nachfrageboom: Entsprechende Inserate erhalten fast 60 Prozent mehr

Anfragen als noch im Vorjahr. Auch im Gesamtmarkt liegt die Nachfrage 2024 mit

einem Plus von 11,6 Prozent deutlich über den Vorjahreswerten. Das

Fahrzeugangebot wächst leicht um 1,5 Prozent. In der Monatsbetrachtung verteuern

sich Gebrauchtwagen nach Preisrückgängen im Herbst zum Jahresende wieder leicht.

Im November 2024 ziehen die Preise um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf

durchschnittlich 26.786 Euro an.







2023 zeigt sich der Gebrauchtwagenmarkt im Jahr 2024 vergleichsweise stabil.

Auch wenn wir von den früheren Durchschnittspreisen wie vor Corona weit entfernt

sind, sehen wir eine allmähliche Normalisierung des Marktes, die stabilere

Preise mit sich bringt", sagt Stefan Schneck, Deutschland Vertriebschef bei

AutoScout24. "Das liegt vor allem an einer veränderten Zusammensetzung des

Angebots. Aufgrund von Produktionsengpässen in der Vergangenheit fehlen die

sonst üblichen Volumina an höherpreisigen jungen Gebrauchten zwischen einem und

drei Jahren, die normalerweise die Preise nach oben treiben würden. Zum

Jahresende ziehen die Durchschnittspreise nun wieder leicht an. Dies dürfte

darauf zurückzuführen sein, dass verfügbare jüngere Ware zunächst nur zögerlich

vom Handel zugekauft wurde, was sich aber vor dem Jahreswechsel nochmals ändert,

da die Händler mit frischen Beständen ins neue Jahr starten wollen. Zudem wurden

im November auch weniger günstigere ältere Fahrzeuge angeboten. Auch im Dezember

könnte die Preiskurve aufgrund dieser Gemengelage wieder leicht nach oben

zeigen."



Antriebsarten: Hybride bleiben teuer, E-Autos werden billiger



Wie in den Vorjahren bilden Hybrid-Fahrzeuge auch 2024 die teuerste

Antriebskategorie. Durchschnittlich 38.118 Euro müssen Verbraucher für ein

entsprechendes Modell investieren. Damit sinken die Anschaffungskosten

gleichwohl unter Vorjahreswert. Dieser betrug 2023 40.179 Euro - das sind 2.000

Euro mehr als 2024. Auch gebrauchte E-Modelle bleiben mit Durchschnittspreisen Seite 2 ► Seite 1 von 3



