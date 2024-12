Top-Aktie 2025: Gehört TeamViewer nach der 1E-Übernahme dazu?

Nachdem TeamViewer 2019 an die Börse gekommen war, profitierte die Aktie zunächst von der Coronapandemie, um in der Folgezeit aufgrund deren Abschwächung und des Abschlusses teurer Sponsorenverträge mit dem Mercedes-AMG-Petronas-Formel-1-Team und Manchester United stark einzubrechen. Das Management hat den Fehler schnell erkannt und die Gewinnmarge mittlerweile wieder auf 23,4 Prozent (Q3 2024) gesteigert, was an frühere Rekordwerte anknüpft.

Heute (10.12.2024) gab TeamViewer die Übernahme des privaten britischen Software-Unternehmens 1E bekannt. Lohnt sich der Kauf?

TeamViewer übernimmt 1E

1E bietet für Unternehmen aus derzeit 42 Ländern eine autonome Digital-Employee-Experience (DEX)-Plattform für Endnutzer-Computing- und IT-Service-Desk-Teams. Sie hilft ihnen, Echtzeit-Diagnosen durchzuführen, Probleme vorsorglich zu beheben und bei der Prozessautomatisierung. DEX erkennt und behebt Geräteabweichungen, digitale Reibungsverluste und Nutzerunzufriedenheiten, verbessert die Compliance, senkt die Kosten und schafft eine personalisierte digitale Mitarbeitererfahrung.

TeamViewer übernimmt 1E, um seine Position im Bereich Digital Workplace Management zu stärken. Die Akquisition ermöglicht die Integration von 1Es proaktiven IT-Management-Lösungen in TeamViewers Fernwartungsangebot, was Vorteile mit sich bringt. So kann TeamViewer den Kundenstamm ausbauen, ihm noch mehr Leistungen anbieten und die Marktstellung insbesondere in Nordamerika ausbauen. Zudem eröffnet sich nun die Möglichkeit, Innovationen durch KI-gesteuerte Lösungen voranzutreiben.

CEO-Einschätzung

„Mit der Übernahme von 1E startet TeamViewer in eine neue Ära des intelligenten Endpoint-Managements. Wir können unseren Kunden nun ein smartes Angebot zur Vermeidung und reibungslosen Behebung von IT-Problemen anbieten. Mit der Integration von 1E sind wir bestens aufgestellt, um der wachsenden Nachfrage nach automatisierten, proaktiven Echtzeit-Lösungen im IT- und OT-Bereich gerecht zu werden. Unsere bislang größte Akquisition ist für uns ein wichtiger Schritt, um unser Enterprise-Wachstum zu beschleunigen, Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Mark Banfield, Stephen Tarleton und dem fantastischen 1E-Team“, so der TeamViewer-CEO Oliver Steil.

Doch warum reagiert der Markt zunächst mit einem Kursabschlag von mehr als 12 Prozent? (10.12.2024)

Hoher Übernahmepreis

Der Grund dafür könnte ähnlich wie bei den teuren Sponsorenverträgen eine zu hohe Kostenbelastung sein.

TeamViewer zahlt 720 Millionen US-Dollar. Dagegen erzielte 1E im vergangenen Jahr (2023) einen Umsatz von 61,9 Millionen US-Dollar und einen Gewinn von 8,25 Millionen US-Dollar. Die Vermögenswerte beliefen sich auf 52,3 Millionen US-Dollar. Daraus ergibt sich ein Kaufpreis zu Kurs-Gewinn-Verhältnis 87,3 und zum 13,77-fachen der Vermögenswerte .

Da TeamViewer zusätzlich Kredite aufnehmen muss, befürchtet der Markt eine noch stärkere Verschuldung, die schon vor der Übernahme nicht gering ausfiel.

Fazit: TeamViewer

TeamViewer ist ein wachstumsstarkes und sehr profitables Unternehmen , das sein Geschäft mit der 1E-Übernahme weiter stärkt. Nachteilig ist jedoch die hohe Verschuldung, die durch die Übernahme weiter zulegt.

Dennoch sind TeamViewer-Aktien derzeit genau aus diesem Grund günstig bewertet . Gelingt es dem Management, die Verschuldung im Anschluss zu reduzieren, könnten die Wertpapiere davon profitieren.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

