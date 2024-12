Canada Nickel gibt positive Bundeskonformitätsfeststellung für die Umweltverträglichkeitserklärung des Crawford-Nickelsulfidprojekts bekannt

TORONTO, 10. Dezember 2024 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ... - freut sich bekannt zu geben, dass die kanadische Behörde für die Folgenabschätzung (Impact Assessment Agency of Canada, IAAC) festgestellt hat, dass die Folgenabschätzung für das Nickelsulfidprojekt Crawford die erforderlichen Anforderungen hinsichtlich Zugänglichkeit und Formatierung erfüllt und ausreichende Informationen enthält, um in die nächste Phase der technischen Prüfung und der öffentlichen Kommentierung überzugehen.