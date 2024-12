Kurswechsel oder Abstieg? Deutschlands Automobilindustrie am Scheideweg (FOTO)

Bad Klosterlausnitz (ots) - Ein Kommentar zu den Fehlern des VW-Konzerns von

Dagmar Hebenstreit und Dr. Jörk Hebenstreit, Gründer und Geschäftsführer der

AGILEUS Consulting



Noch vor zehn Jahren konnten wir stolz auf unsere deutsche Wirtschaft sein;

heute beobachten wir mit wachsender Sorge, wie unsere Bundesrepublik den

Anschluss zu verlieren droht. Das einstige Wirtschaftswunder verblasst, während

gleichzeitig immer deutlicher wird, dass Politikentscheider und

Wirtschaftslenker an entscheidenden Wendepunkten falsch abgebogen sind. Allen

voran die Automobilindustrie - das ehemalige Aushängeschild Deutschlands - ist

zum Sinnbild für verpasste Chancen und strukturelle Schwäche geworden.

Elektrophobie und Phantomdebatten um Technologieoffenheit treiben sie zunehmend

ins Abseits.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Besonders die Krise beim größten Automobilhersteller Deutschlands Volkswagenzeigt, wie fehlende Weitsicht und behäbige Strukturen einen Konzern und mit ihmeine ganze Industrie ins Wanken bringen, die Millionen von Arbeitsplätzensichert und unsere Volkswirtschaft maßgeblich prägt. Die Entwicklungen bei VWund in der deutschen Automobilindustrie offenbaren ein grundlegendes Versäumnis:Es fehlt die Courage zu radikalen Reformen und einem klaren Plan, wie Wandel hinzu einer innovationsgetriebenen Wirtschaft künftig aussehen kann.Krisenmanagement mit Augen zuDer Dieselskandal 2015 hätte Ausgangspunkt für einen knallhartenRichtungswechsel bei VW sein können - doch es folgte eine Aneinanderreihung vonFehlentscheidungen. Auf rückläufige Zahlen reagierte die Konzernspitze mit einemSparprogramm, allerdings ohne parallel dazu verkrustete Strukturen und Prozesseaufzubrechen. So gelang es dem Topmanagement zwar, kurzfristig die Bilanzen zuverbessern, langfristig stabile Gewinne blieben jedoch aus. Ein vorhersehbarerVerlauf: Zu langfristig höherer Effizienz, Resilienz und Flexibilität gelangenOrganisationen erst durch eine grundlegende Neustrukturierung.Drei Führungswechsel innerhalb von neun Jahren brachten Unruhe ins Unternehmen,lähmten interne Veränderungsprogramme und Entwicklungsprojekte und führten zuteils widersprüchlichen Richtungsänderungen. An den Erfolg der ewigen Cashcow,des VW Golf, schaffte es der Konzern nicht anzuknüpfen. Im Gegenteil: Es folgtenNeuentwicklungen an den Bedürfnissen der Verbraucher vorbei. Den immer größerwerdenden Kleinwagen-Markt bediente der Automobilhersteller nicht, sondernsetzte lieber auf Entwicklung und Bau hochpreisiger Fahrzeuge und schrieb dazu