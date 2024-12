Weitere 37 Millionen US-Dollar für Palantir!

Die Zusammenarbeit ist nur die jüngste in einer Reihe von Partnerschaften, die auf Verteidigung und nationale Sicherheit zugeschnitten sind. Am Freitag gab das Unternehmen aus Colorado bekannt, dass es mit Anduril zusammenarbeiten werde, einem Militärunternehmen, das sich auf autonome Systeme spezialisiert hat.

Palantir hat am Montag eine einjährige Verlängerung seines Vertrags mit dem US Special Operations Command im Wert von 36,8 Millionen US-Dollar angekündigt. Der Auftrag macht Palantir zum führenden Softwareintegrator für das Mission Command System des US-amerikanischen Special Operations Command und umfasst Palantirs Multi-Vendor-Entwicklungssystem, das den Softwareeinsatz beschleunigen soll. Es ebnet auch den Weg für Pilotprojekte mit KI-Systemen von Palantir.

Die Partner wollen "sicherstellen, dass die US-Regierung bei der künstlichen Intelligenz weltweit führend ist", indem sie Herausforderungen bei der Datenspeicherung und der groß angelegten Verarbeitung von Informationen bewältigen.

"Wir werden die KI-Plattform von Palantir nutzen, um eine Cloud-basierte Datenverwaltungs- und KI-Entwicklungsfunktion bereitzustellen, die im Hypermaßstab der gewerblichen Wirtschaft arbeitet und gleichzeitig die einzigartigen Anforderungen der nationalen Sicherheit erfüllt", so die Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Palantir arbeitet seit 2008 mit der US-Armee zusammen und erzielt einen erheblichen Teil seines Umsatzes mit US-Behörden. Anfang dieses Monats erhielt das Unternehmen die FedRAMP-Hochautorisierung für seine gesamte Produktpalette, sodass die US-Regierung seine Systeme zur Verarbeitung sensibler, nicht klassifizierter Arbeitslasten nutzen kann.

Palantir ist auch ein Anwärter auf die Aufnahme in den Nasdaq 100 bei dessen jährlicher Neukonstituierung. Alle Änderungen des Index werden am Freitag bekannt gegeben. Im Vorfeld hat ein langjähriger Wall Street Trader sein Kursziel auf 90 US-Dollar erhöht. Nach einer massiven Rallye scheinen Anleger nun Gewinne mitzunehmen, die Aktie ist am Montag um über 5 Prozent gefallen. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus aber immer noch auf mehr als 320 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion