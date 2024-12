Sierra Madre meldet industrielle Produktion in der Verarbeitungsanlage der Guitarra-Mine Vancouver, British Columbia, 10. Dezember 2024 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/ - freut sich …