TeamViewer - Aktie im Rampenlicht - 10.12.2024

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,95 % geändert.

ROUNDUP 2: Allianz nimmt sich noch mehr Gewinn vor - Aktie verliert MÜNCHEN - Der Versicherungskonzern Allianz nimmt sich für die kommenden Jahre weitere Gewinnsteigerungen vor. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll im laufenden …

Donald Trump ist noch nicht einmal im Amt und trotzdem spitzt sich der Handelskrieg zwischen den USA und China zu. Peking geht auf Nvidia los und prüft, ob Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht vorliegen.

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag zunächst abgerissen. Zwar schaffte es der Dax nach einem zähen Start am frühen Nachmittag ins Plus, eine weitere Höchstmarke blieb dem Index aber verwehrt. Mit 0,2 Prozent lag der deutsche …