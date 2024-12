6,1 Milliarden $ Subvention: Micron-Aktie vor Kursexplosion – Jetzt einsteigen?

Micron Technology, Inc. ist ein führender amerikanischer Hersteller von Speicher- und Speicherlösungen. Gegründet 1978 mit Hauptsitz in Boise, Idaho, hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Produktion von DRAM-, NAND- und NOR-Flash-Speicher spezialisiert. Diese Technologien finden Anwendung in einer Vielzahl von Produkten wie Computern, Mobilgeräten, Cloud-Servern, Automobilen und IoT-Geräten.

Das Unternehmen spielt eine Schlüsselrolle im globalen Halbleitermarkt und investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um neue Technologien wie 3D-XPoint oder hochdichte NAND-Speicher voranzutreiben.

US-Handelsministerium gibt den Weihnachtsmann

Die amerikanische Behörde hat eine Subvention von über 6,1 Milliarden US-Dollar für Micron Technology genehmigt, um den Bau mehrerer Halbleiterfabriken in den USA zu unterstützen. Diese Investition, die bereits im April angekündigt wurde, bleibt in ihrem Umfang unverändert und ist eine der größten Förderungen für Chip-Unternehmen im Rahmen des US CHIPS and Science Act.

Die Mittel werden für Fabrikprojekte in New York und Idaho verwendet, die bis Ende des Jahrzehnts voraussichtlich mindestens 20.000 Arbeitsplätze schaffen sollen. Zusätzlich haben das Handelsministerium und Micron vorläufige Bedingungen für eine weitere Investition von 275 Millionen Dollar vereinbart. Diese Mittel dienen der Erweiterung des Micron-Werks in Manassas, Virginia, das Speicherchips für den Automobil-, Netzwerk- und Industriemarkt produziert.

"Diese Investitionen werden den USA helfen, ihren Anteil an der Herstellung hochentwickelter Speichertechnologien im Laufe des nächsten Jahrzehnts von heute fast 0 auf 10 Prozent zu steigern", sagte Vizepräsidentin Kamala Harris.

Die Regierung von Präsident Joe Biden hat die Förderung der heimischen Halbleiterproduktion intensiviert, um die Abhängigkeit von Importen aus China und Taiwan zu verringern. Neben Micron erhielten auch andere Unternehmen wie Intel (7,86 Milliarden US-Dollar) und Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (6,6 Milliarden US-Dollar) Subventionen.

Die endgültige Entscheidung über die Vergabe erfolgt kurz vor dem Amtsantritt des gewählten Präsidenten Donald Trump, der das Programm zuvor kritisiert hatte.

Die Aktie von Micron könnte auch unter dem Weihnachsbaum der Anleger eine gute Figur abgeben. Mit dem großzügigen Geschenk der US-Regierung, an dem weder Donald Trump noch Elon Musk mit seiner neuen Behörde rütteln können, kann Micron seine Expansionspläne weiter vorrantreiben.

Den Anlegern gefällt die Aussicht ebenfalls. Sie haben bei der Aktie am Dienstag im US-Handel zugegriffen. Damit dürfte die Unterstützung bei 100 US-Dollar zum zweiten Mal gehalten haben und gleichzeit springt der Kurs wieder über die 50-Tage-Linie, was mittelfristig ein positives Signal für die Kursentwicklung ist.

Die Aktie ist auch nicht, wie manch anderer KI-Wert, teuer bewertet. Mit einem geschätzten KGV von 10 für das laufende Geschäftsjahr und 9,23 ist das Papier gerade zu ein Schnapper unter den KI-Aktien.

Mein Tipp: Steigen Sie jetzt mit einer halben Position bei der Aktie ein und vervollständigen Sie die Position, wenn die Aktie über das Hoch von Anfang September steigt.

