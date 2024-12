Sein Weg zu finanziellem Wohlstand durch Kryptowährung (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Koblenz (ots) - Das Geldverdienen auf dem Kryptomarkt ist keine reineGlückssache, sondern basiert vielmehr auf fundierter Expertise und Erfahrung. ImMentoring zeigen Christian Haag und Florian Sondershausen, Kryptoexperten undGeschäftsführer der Haag Sondershausen Consulting GmbH, wie Anfänger einregelmäßiges Einkommen an der Börse aufbauen können. Woher seine tiefgreifendeExpertise stammt und warum auch er auf die harte Tour lernen musste, dass derKryptomarkt für Laien gefährlich ist, verrät Christian Haag im Folgenden.Steigende Preise, unsichere Rente und eine unvorhersehbare Wirtschaftslage - werentspannt in die Zukunft blicken möchte, kommt nicht umhin, sich mitMöglichkeiten zum langfristigen Aufbau von Vermögen auseinanderzusetzen. NebenImmobilien und Aktien stellen auch Kryptowährungen attraktiveAnlagemöglichkeiten dar, um sein Geld langfristig und effektiv zu vermehren.Gleichzeitig wartet der Kryptomarkt jedoch mit Risiken auf, die Laien schnellerhebliche Verluste bescheren können. Diese Erfahrung musste auch Christian Haagmachen: Als junger Soldat auf der Suche nach lukrativenInvestitionsmöglichkeiten geriet er an Betrüger. "Ich hatte damals keine Ahnung,wie Bitcoin funktioniert, aber der Plan, der mir vorgelegt wurde, klang gut",erinnert sich Christian Haag, Geschäftsführer der Haag Sondershausen ConsultingGmbH."Diese Pleite war mein persönlicher Startschuss für eine umfassendeWeiterentwicklung auf allen Ebenen, die mir den Traum von finanzieller Freiheitschließlich erfüllen konnte", fährt der Kryptoexperte fort. Gemeinsam mit seinemGeschäftspartner Florian Sondershausen hat er die Haag Sondershausen ConsultingGmbH gegründet, um seine Expertise zu teilen und andere vor typischen Fehlernauf dem Kryptomarkt zu bewahren. Das auf Finanzen und Investmentsspezialisierte, TÜV-zertifizierte Bildungsinstitut bietet ein fundiertesMentoring an, das Menschen beim Aufbau eines regelmäßigen Einkommens an derBörse unterstützt. In Video-Schulungen, Live-Calls, Live-Workshops und mitspeziellen Events vermitteln Christina Haag und Florian Sondershausen eingrundlegendes Verständnis für Kryptowährungen und zeigen Investoren, wie sieInvestmentstrategien entwickeln und langfristig Vermögen aufbauen und sichernkönnen.Aus Krisen Chancen machen: Die beeindruckende Entwicklung von Christian HaagAls Sohn einer Arbeiterfamilie wurden Christian Haag Fleiß, Arbeitsmoral und derSinn für das Sparen in die Wiege gelegt. Während aller Etappen seines bisherigen