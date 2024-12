RWE, DHL, MERCK: Jetzt Kaufen? Meine klare Meinung! Zu diesen drei deutschen Aktien stellt sich jetzt die Frage: Sollte man kaufen? In dieser Ausgabe gäbe ich meine Einschätzung, was ich von diesen Werten halte und was ich für die zukünftige Entwicklung sehe. Wir beleuchten fundamental und technisch, worauf es besonders zu achten gilt.