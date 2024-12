Kupferpreis mit Rallyepotenzial. Jahresfinale könnte Weichen für 2025 stellen

Starthilfe für Preisrallye durch US-Dollar, mittelfristig muss China übernehmen

Ein schwacher US-Dollar stimuliert die Rohstoffpreise. Die Stärke des US-Dollars in den letzten Wochen war entsprechend ein maßgeblicher Belastungsfaktor; auch für Kupfer. Zuletzt kam der wichtige US-Dollar-Index jedoch deutlicher zurück. Gold, Silber & Co. konnten durchatmen. Ob es sich bei der aktuellen Konsolidierung bereits um den Auftakt zu einer stärkeren Korrektur im Greenback handelt oder ob es nur ein temporäres Innehalten ist, ist die große Frage. Die anstehenden US-Preisdaten für November könnten ersten Aufschluss darüber geben. Am morgigen Mittwoch (11. Dezember) werden die eminent wichtigen US-Verbraucherpreisdaten veröffentlicht. Am Donnerstag folgen die US-Erzeugerpreise. Die Leitzinsentscheidung der Fed am 18. Dezember dürfte dann für weitere Klarheit sorgen.

Eine nachhaltige Rallye des Kupferpreises kann jedoch nur mit einer anziehenden chinesischen Nachfrage einhergehen. Bislang haperte es damit. Unter konjunkturellen Aspekten gab es zuletzt jedoch erste Lichtblicke. Der überraschend stark ausgefallene Caixin Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im November nährte erste Hoffnungen auf eine Verbesserung der Situation. Zudem leitete die chinesische Regierung Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft ein. Noch bleibt allerdings abzuwarten, wann diese Maßnahmen tatsächlich Wirkung zeigen.

Kupferpreis mit Chancen auf Erholungsrallye

Der Kupferpreis hat Chancen auf eine Erholungsrallye. Der Preisanstieg in den letzten Tagen könnte die Basis gelegt haben. Für den Kupferpreis muss es darum gehen, das Momentum weiter aufzubauen. Vorstöße über die 4,3 US-Dollar und 4,6 US-Dollar könnten dafür sorgen, Momentum aufzubauen, und gleichzeitig die Weichen für einen erfolgreichen Start ins Jahr 2025 zu stellen. Auf der Unterseite hat der Preisbereich 4,0 US-Dollar / 3,9 US-Dollar unverändert zentrale Bedeutung als Unterstützung.

Für dauerhaft hohe Kupferpreise jenseits der psychologisch wichtigen Marke von 5 US-Dollar je lb muss die Nachfrage, vor allem die chinesische, anziehen. Daran führt kein Weg vorbei.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

