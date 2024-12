Abitibi Metals - 60 % Ressourcenzuwachs & Bedeutende Bohrergebnisse in Aussicht

Begleiten Sie uns bei einem Gespräch mit CEO Jon von Abitibi Metals ( WKN A3EWQ3 / CSE AMQ ) über die jüngsten Meilensteine des Unternehmens. Dazu gehört eine aktualisierte Ressourcenschätzung, die eine Steigerung des Ressourcenbestands um 60 % auf 18 Millionen Tonnen mit 2,15 % Kupferäquivalent zeigt.

Diese Ressourcenerhöhung, zusammen mit den bevorstehenden Phase-2-Bohrergebnissen und einem geplanten Bohrprogramm bis Januar, positioniert Abitibi Metals für erhebliches Wachstum. Das Unternehmen strebt ein Ressourcenpotenzial von 30–50 Millionen Tonnen an und hat innerhalb eines Jahres bemerkenswerte Fortschritte erzielt. In Quebec, einer erstklassigen Bergbauregion, profitiert Abitibi von starker staatlicher Unterstützung und hervorragender Infrastruktur, was das Entwicklungspotenzial des Projekts unterstreicht.

Links zu Abitibi Metals Corp.:

Website: https://abitibimetals.com/

Mehr Informationen auf Deutsch: https://goldinvest.de/abitibi-metals-corp

E-Mail Investor Relations: info@abitibimetals.com

Video-Timeline:

00:00 – Intro

00:28 – Aktualisierte Ressourcenschätzung: 18 Mio. Tonnen mit 2,15 % CuEq

01:27 – Phase-2-Bohrergebnisse und zukünftige Bohrpläne

02:29 – Vergleich mit der South-Bay-Mine & wirtschaftliches Potenzial

03:19 – Quebecs Vorteil: Staatliche Unterstützung und Infrastruktur

04:09 – Finanzierung bis Q1 2026 gesichert und strategische Ziele

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der das Originalvideo veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird nur zur besseren Verständigung geliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!