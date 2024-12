AutoZone verpasst Analystenschätzungen – Was jetzt?

Der Betriebsgewinn sank im Quartal um 0,9 Prozent auf 841,1 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn für das Quartal betrug 564,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 593,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms kaufte AutoZone im ersten Quartal 160.000 Aktien seiner Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 3.156 US-Dollar pro Aktie zurück, was einer Gesamtinvestition von 505,2 Millionen US-Dollar entspricht.

AutoZone eröffnete im Quartal 23 neue Geschäfte in den USA, sechs in Mexiko und fünf in Brasilien, also insgesamt 34 neue Geschäfte.

"Unsere inländischen gewerblichen Umsätze stiegen um 3,2 Prozent", erklärte CEO Phil Daniele. Er sagte, dass Wechselkursschwankungen das gemeldete Wachstum der internationalen Umsätze und Gewinne beeinträchtigt hätten.

Mit Blick auf die Zukunft sagte Daniele, dass das Unternehmen für den Rest des Geschäftsjahres gut aufgestellt sei, um zu wachsen. „Wir investieren weiterhin in unser Geschäft und bleiben unserem disziplinierten Ansatz treu, der auf die Steigerung der Erträge und des operativen Cashflows ausgerichtet ist."

Die Aktien von AutoZone bewegten sich am Dienstag auf grünem Terrain. Insgesamt sind die Antelsscheine des zweitgrößten US-Händler von Kfz-Ersatzteilen um rund 29 Prozent geklettert.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

