3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

Das sind natürlich Aussagen ohne Substanz, also Geschwafel... sorry, ist so.Hahnweg hat Recht, mit der 1 Mio Gewinn durch den Goldverkauf.3U wartet zum 30. Juni mit einer Eigenkapitalquote von 74,4Prozent, einer Barliquidität von 43,3 Mio. Euro und einerNetto-Cash-Position von 25,7 Mio. Euro bilanziell sehr komfortabel auf.Die Gesellschaft hält 8,8 Prozent eigene Aktien, die auch als Akquisitionswährung eingesetzt werden können.Beim derzeitigen Börsenkurs von 1,74 Euro liegt die Marktkapitalisierung der3U HOLDING AG lediglich bei 64,1 Mio. Euro. Dabei entspricht das bilanzielleEigenkapital ohne Anteile Dritter zum Halbjahresende mit 87,2 Mio. Euroeinem Betrag von 2,60 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie.Das sind Fakten.Sicher ist der derzeitige Kurs sehr unerfreulich, aber irgendwann werden Käufer kommen.So wie andere Titel gehypt worden sind (Tech Bereich), erleben diese auch später ihren Rückgang.Für mich ist Geduld eine Tugend, die mir in meinen 30 Börsenjahren sehr oft geholfen hat und einige Tenbagger entstehen ließ.Hier ist eher eine Kaufphase angebrochen, denn 20 - 30 % sind bei 3U durchaus in den nächsten 12 Monaten möglich.running