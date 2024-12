Scholz betont Bedeutung von Lithium-Abbau

FREIBERG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei einem Besuch in Freiberg die Bedeutung eines Lithium-Abbaus auch in Deutschland betont. "Wenn der Umstieg auf die E-Mobilität gelingen soll, muss es auch ausreichend Lithium für unsere Industrie geben", sagte der SPD-Politiker in Freiberg.

"Wir brauchen diesen und andere kritische Rohstoffe - einmal durch zuverlässige und diversifizierte Lieferketten und andererseits auch dadurch, dass sie den heimischen Bergbau fördern". sagte Scholz. Lithium ist zum Bau von Batterien für Elektroautos nötig.