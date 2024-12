Skoda klettert 2024 erstmals auf Rang vier des deutschen Markenrankings und erreicht höchsten Marktanteil der Unternehmensgeschichte (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Skoda legt 2024 bei den Neuzulassungen in Deutschland in

den ersten elf Monaten um 24 Prozent zu und erzielt mit 7,4 Prozent den höchsten

Marktanteil der Unternehmensgeschichte



> Platz vier im deutschen Markenranking bedeutet die beste Platzierung, die

Skoda in Deutschland je erreichte; Skoda ist jetzt im 16. Jahr in Folge die

stärkste Importmarke





> Batterieelektrischer Skoda Enyaq ist seit Mitte 2024 das am häufigstenneuzugelassene Elektroauto in Deutschland> Skoda ist im relevanten Flottenmarkt in Deutschland auf Rang zwei vorgerückt> 2025 kommt das elektrische Kompakt-SUV Elroq zum nahezu gleichen Basispreiswie sein konventionell angetriebenes Pendant Karoq auf den Markt> Skoda will Marktposition 2025 klar verteidigenSkoda Auto Deutschland hat 2024 ein Rekordwachstum erzielt: Die Neuzulassungenin den ersten elf Monaten stiegen um 24 Prozent auf 191.243 Einheiten, derMarktanteil erreichte mit 7,4 Prozent einen Bestwert in der mehr als 30-jährigenUnternehmensgeschichte. Eine weitere Rekordmarke erreicht Skoda mit dem Aufstiegauf Rang vier des Markenrankings in Deutschland. Damit ist Skoda die mit Abstandam stärksten wachsende Automarke in den Top-Ten der deutschenZulassungsstatistik und im nunmehr 16. Jahr in Folge erneut auch die stärksteImportmarke. Neben der fast komplett erneuerten Modellpalette trug zu demSpitzenergebnis die starke Performance des batterieelektrischen SUV-ModellsEnyaq bei, des seit Jahresmitte kumuliert meistzugelassenen Elektrofahrzeugs2024. Weitere Wachstumsimpulse soll 2025 der Marktstart des elektrischenKompakt-SUV Elroq als weiteres Volumenmodell setzen.Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Skoda Auto Deutschland,sagt: "Hinter uns liegt ein prall gefülltes Neuheiten-Jahr mit einer nahezuvollständig erneuerten Modellpalette. Diese Neuheiten waren in ihrer Frequenzeine große Chance und Herausforderung zugleich. Unsere Vertriebsorganisation hateinen tollen Job gemacht, um all diese Produkte erfolgreich in den Markt und insBewusstsein unserer Kunden zu bringen. Damit haben wir es geschafft, in einemsehr fordernden Marktumfeld die mit Abstand am stärksten wachsende Marke der Top10 in Deutschland zu sein, sowohl bei den Elektromodellen als auch im Marktkonventioneller Antriebe. Mit dem Elroq kommt jetzt im Januar eine komplett neueModellfamilie zu den Händlern, die bereits sehr vielversprechend im Vorverkaufgestartet ist und neue Marktsegmente für uns erschließt. Wir freuen uns riesigauf den Marktstart und die neuen Chancen, die sich für uns durch den Elroq