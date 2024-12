Telkomsel erweitert das 5G-Netz im Großraum Jakarta mit einem autonomen Hyper-KI-Netz und verbindet Menschen in der Weihnachts- und Neujahrszeit

JAKARTA, Indonesien, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Telkomsel baut seine Position als führender Anbieter von digitalen Telekommunikationsdiensten weiter aus, indem es sein 5G-Netz (Hyper 5G) im Großraum Jakarta (Jabodetabek) massiv und kontinuierlich ausbaut. Mit der Unterstützung von Huawei wird diese Initiative durchgeführt, um die Weihnachts- und Neujahrsfeierlichkeiten 2024/2025 (NARU) zu begrüßen und sicherzustellen, dass die Gemeinschaft während dieser besonderen Jahreszeit das beste digitale Erlebnis genießt.

Die branchenführende Hyper 5G-Abdeckung von Telkomsel umfasst nun mehrere wichtige Strecken in und um Jakarta, von den Flughäfen Soekarno-Hatta und Halim Perdanakusuma über die Masterplangebiete Pantai Indah Kapuk 1 und 2 bis hin zu Geschäfts- und Regierungszentren von Pondok Indah bis zum Nationaldenkmal (Monas). In naher Zukunft plant Telkomsel, sein 5G-Netz schrittweise, strategisch und systematisch auf andere wichtige Standorte in ganz Indonesien auszuweiten.

Die 5G-Technologie von Telkomsel bietet Internetgeschwindigkeiten, die bis zu viermal schneller sind als 4G, eine höhere Zuverlässigkeit, die Möglichkeit, mehr Geräte anzuschließen, und niedrige Latenzzeiten zur Unterstützung neuer Technologien und Innovationen.

Seit dem kommerziellen Start im Jahr 2021 hat sich das Hyper-5G-Netz von Telkomsel zum umfangreichsten und fortschrittlichsten Netz in Indonesien entwickelt, mit mehr als 1.400 5G-Basisstationen (BTS) in 56 Städten und Bezirken, die den Fortschritt vorantreiben und die digitale Transformation des Landes unterstützen.

Indra Mardiatna, Leiter der Technologieabteilung von Telkomsel, erklärte: „Als Epizentrum der wirtschaftlichen Aktivität, der Regierungsführung und als nationales Fortschrittsbarometer hat diese Region eine signifikante 5G-Smartphone-Penetration, eine hohe Anzahl internationaler Roamers, wachsende 4G/LTE-Nutzer und eine steigende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsdaten. Mit dem Hyper-5G-Netz bieten wir nicht nur ultraschnelle Konnektivität und niedrige Latenzzeiten, sondern dienen auch als Katalysator für die digitale Transformation und eröffnen Möglichkeiten für den Fortschritt in allen Lebensbereichen, während wir die Vision eines goldenen Indonesiens 2045 anstreben."