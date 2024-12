Next Level Aviation sichert sich 50 Millionen US-Dollar Kreditfazilität bei der PNC Bank

DANIA BEACH, Florida, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation (NLA), ein führendes Unternehmen im weltweiten Vertrieb von gebrauchten wartungsfähigen Materialien (USM) für alle Boeing- und Airbus-Verkehrsflugzeuge und die dazugehörigen Triebwerksplattformen, hat sich eine neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bei der PNC Bank gesichert, die im Laufe der Zeit erweitert werden kann, wenn NLA wächst. Diese deutlich erhöhte Betriebsmittelkreditlinie wird es Next Level Aviation ermöglichen, seinen Bestand an wartungsfähigem Material zu erweitern und die Diversifizierung des Geschäfts von NLA in andere, ergänzende Geschäftsbereiche zu unterstützen.

Jack Gordon, Chairman und CEO von Next Level Aviation, erklärte: „Wir freuen uns sehr, beim Abschluss dieses neuen Betriebsmittelkredits mit der PNC Bank, einem der größten diversifizierten Finanzdienstleistungsinstitute in den Vereinigten Staaten, zusammenzuarbeiten. Dies ist der erste Schritt zur Schaffung der finanziellen Grundlage für die nächste Wachstumsphase von Next Level Aviation. Wir möchten dem Team von PNC Business Credit für seine Professionalität und Sorgfalt bei der effizienten Abwicklung dieser neuen revolvierenden Kreditfazilität danken."

Ray Fernandez-Andes, Chief Financial Officer von Next Level, kommentierte: „Wir sind von der neuen Geschäftsbeziehung mit der PNC Bank begeistert und freuen uns darauf, unser Geschäft mit der Unterstützung dieses großartigen Finanzinstituts über viele Jahre hinweg weiter auszubauen."

Peter Mardaga, Leiter von PNC Business Credit, kommentierte: „Die neue Beziehung von PNC zu Next Level Aviation wird die Geschäftsziele und Wachstumsbedürfnisse des Unternehmens unterstützen. Wir freuen uns darauf, diesen weltweit anerkannten Zulieferer von Teilen für die Luft- und Raumfahrt weiterhin mit Finanzprodukten und -strategien zu versorgen, die dazu beitragen können, seinen Kunden einen differenzierten Mehrwert zu bieten."

INFORMATIONEN ZU NEXT LEVEL AVIATION

Next Level Aviation ist ein ASA-100-akkreditierter und mit dem FAA Advisory Circular 00-56B konformer Zulieferer, der gebrauchte wartungsfähige Materialien (USM) für alle Boeing- und Airbus-Flugzeugplattformen und die dazugehörigen Triebwerke lagert. Next Level Aviation konzentriert sich speziell auf die Bevorratung von USM für die Flugzeugfamilien Boeing 737 und Airbus A320 und die dazugehörigen Düsentriebwerke, die derzeit etwa 70 % der weltweiten Verkehrsflotte ausmachen. Next Level Aviation wurde im März 2013 von Jack Gordon, Mike Dreyer und Matt Dreyer gegründet und hat sich zu einem der weltweit führenden Anbieter von gebrauchtem wartungsfähigem Material für Verkehrsflugzeuge und Triebwerke entwickelt. www.nextlevelaviation.net

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder zusätzliche Bilder anfordern möchten, wenden Sie sich bitte an morgane@aerospacemarketing.com.

Informationen zu PNC Bank

Die PNC Bank, National Association, ist ein Mitglied der PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC). PNC ist eines der größten diversifizierten Finanzdienstleistungsinstitute in den Vereinigten Staaten, das sich um seine Kunden und Gemeinden herum organisiert, um starke Beziehungen zu pflegen und vor Ort Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden zu erbringen, einschließlich einer breiten Palette von Kreditprodukten; spezialisierte Dienstleistungen für Unternehmen und staatliche Einrichtungen, einschließlich Firmenkundengeschäft, Immobilienfinanzierung und vermögensabhängige Kredite; Vermögensverwaltung und Asset Management. Informationen über PNC finden Sie unter http://www.pnc.com.

Medienkontakt: Morgan Eddy, Telefon: +1-561-699-3870, E-Mail: morgane@aerospacemarketing.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2367849/5068218/Next_Level_Aviation_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/next-level-aviation-sichert-sich-50-millionen-us-dollar-kreditfazilitat-bei-der-pnc-bank-302327861.html