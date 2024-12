Dax lässt leicht nach - Abwarten auf hohem Niveau

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 20.329,16 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,08 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die größten Kursverluste gab es kurz vor Handelsschluss bei den Papieren von Siemens Energy mit über drei Prozent im Minus, direkt hintern den Werten von Beiersdorf und Rheinmetall. An der Spitze der Kursliste konnten die Aktien von Sartorius über sechs Prozent zulegen, direkt vor denen von Qiagen und Siemens Healthineers.





