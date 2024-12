Aktienmärkte im Fokus: DAX leicht im Plus, MDAX schwächelt deutlich

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert leicht im Plus mit einem Anstieg von 0,05% und steht aktuell bei 20.332,70 Punkten. Im Gegensatz dazu verzeichnet der MDAX einen Rückgang von 0,62% und liegt bei 26.894,26 Punkten, was auf eine schwächere Performance im mittleren Marktsegment hindeutet. Der SDAX hingegen zeigt sich mit einem Plus von 0,41% bei 14.121,54 Punkten stärker und signalisiert eine positive Entwicklung bei den kleineren Unternehmen. Auch der TecDAX, der Technologieindex, kann mit einem Anstieg von 0,58% auf 3.550,79 Punkte zulegen, was auf eine robuste Performance im Technologiesektor hinweist. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones ein leichtes Plus von 0,10% und steht bei 44.449,82 Punkten, während der S&P 500 nahezu unverändert bleibt und mit einem minimalen Minus von 0,02% bei 6.054,25 Punkten notiert. Diese gemischten Signale deuten auf eine differenzierte Marktstimmung hin, wobei Technologie- und kleinere Unternehmen in Deutschland heute besonders positiv abschneiden.Die DAX-Topwerte werden von Sartorius Vz.angeführt, der mit einem Plus von 6.33% die stärkste Performance zeigt. Qiagen folgt mit einem Anstieg von 4.93%, während Siemens Healthineers mit 2.14% ebenfalls im positiven Bereich bleibt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen. Siemens Energy führt die Liste mit einem Rückgang von 3.64% an, gefolgt von Deutsche Telekom mit -1.50% und Beiersdorf, das um 1.28% gefallen ist.Im MDAX sticht HelloFresh mit einem Anstieg von 4.39% hervor. Befesa kann ebenfalls mit 3.50% zulegen, während Carl Zeiss Meditec mit 2.16% im Plus bleibt.Die MDAX-Flopwerte zeigen deutlichere Verluste. TeamViewer verzeichnet den stärksten Rückgang mit -11.81%, gefolgt von Delivery Hero mit -12.06% und HYPOPORT, das um 3.79% gefallen ist.Im SDAX dominiert STRATEC mit einem beeindruckenden Plus von 9.73%. GFT Technologies und DWS Group folgen mit 5.02% und 3.79% Zuwachs.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen. RENK Group fällt um 2.48%, METRO um 2.76% und Nagarro um 3.13%.Im TecDAX sind Sartorius Vz. und Qiagen erneut unter den Topwerten, mit 6.33% und 4.93%. Energiekontor kann sich mit 3.25% ebenfalls gut behaupten.Die TecDAX-Flopwerte sind geprägt von TeamViewer, der mit -11.81% den stärksten Rückgang verzeichnet. Nagarro und Nordex folgen mit -3.13% und -3.59%.Im Dow Jones zeigt Boeing mit 2.45% die beste Performance, gefolgt von American Express mit 2.44% und IBM mit 1.55%.Die Flopwerte im Dow Jones sind Amgen mit -0.76%, Caterpillar mit -1.01% und Merck & Co mit einem Rückgang von -2.12%.Im S&P 500 führt Charter Communications Registered (A) mit 6.10%, gefolgt von Norwegian Cruise Line mit 4.85% und Alphabet mit 4.45%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen Centene mit -4.15%, Dell Technologies Registered (C) mit -4.26% und Albemarle mit -4.44%.