1 spekulative Aktie, von der Nvidia und Uber nicht genug bekommen

Nvidia hält Serve-Robotics-Aktien

Darüber hinaus investiert der Konzern in kleine, aufstrebende Unternehmen, in denen er eine große Zukunft und einen hohen Nutzen erkennt.

Im April 2024 kam eine Beteiligung an Serve Robotics hinzu. Aktuell hält Nvidia 3,7 Millionen Aktien, die einen Wert von 48,2 Millionen US-Dollar besitzen.

Darüber hinaus ist auch der Fahrdienstleister Uber mit etwa 5,3 Millionen Serve-Robotics-Aktien im Wert von 68,5 Millionen US-Dollar beteiligt (10.12.2024).

Bisher beschäftigt das Unternehmen nur etwa 67 Mitarbeiter und weist hohe Verluste sowie kaum nennenswerte Umsätze aus. Was macht die Aktie also für Nvidia so interessant?

Warum sich Nvidia für Serve Robotics interessiert

Serve Robotics wurde 2017 gegründet, sitzt in Redwood City (Kalifornien) und entwickelt fortschrittliche, KI-gesteuerte, emissionsarme Lieferroboter für den Einsatz auf Gehwegen, um nachhaltige und kostengünstige Lieferungen zu ermöglichen. Das Unternehmen geht durch ihre Verwendung vor allem bei der Zustellung von kleinen Bestellungen in Städten von großen Kosten- und Zeitvorteilen aus.

Ursprünglich ein Teil von Uber, wurde das Unternehmen 2021 unabhängig und hat seitdem bereits zehntausende Lieferungen für Partner wie Uber Eats und 7-Eleven durchgeführt.

Mit langfristigen Verträgen, darunter eine Vereinbarung zur Bereitstellung von bis zu 2.000 Robotern für die Uber-Eats-Plattform in den USA, will Serve Robotics sein Geschäft in naher Zukunft skalieren.

Doch noch verdient das Unternehmen kein Geld, sodass es für die Expansion weiterhin auf Gelder von Investoren wie Nvidia und Uber angewiesen ist, die für die weiteren Aussichten allerdings positiv gestimmt sind.

Serve-Robotics-CEO-Einschätzung

„Im dritten Quartal haben wir bedeutende operative und finanzielle Fortschritte in Bezug auf mehrere Prioritäten gemacht und damit die Grundlage für ein erfolgreiches Jahr 2025 gelegt. Was unsere Vereinbarung mit Uber Eats über den Einsatz von 2.000 Robotern bis zum Jahresende 2025 betrifft, so liegen wir mit der anfänglichen Herstellung und dem Rollout vor dem Zeitplan . Wir bleiben auf Kurs, um im nächsten Jahr 2.000 neue Roboter in mehreren Märkten einzusetzen. Darüber hinaus haben wir die mögliche Übernahme von Vebu angekündigt, die uns in ein strategisch angrenzendes Dienstleistungsangebot bringt, und wir haben Partnerschaften mit Wing Aviation und Shack Shack initiiert, um unsere Reichweite zu vergrößern. Wichtig ist auch, dass wir erfolgreich neues Kapital in Höhe von 32,3 Millionen US-Dollar aufgenommen haben, um finanzielle Flexibilität zu schaffen und unsere Expansionspläne zu finanzieren“, so der Serve-Robotics-Mitgründer und -CEO Dr. Ali Kashani im Bericht zum dritten Quartal 2024.

Er ist neben Nvidia und Uber zu etwa 7,57 Prozent an Serve Robotics beteiligt, was das Investorenvertrauen zusätzlich stärkt.

Markt mit hohem Wachstumspotenzial

Auslieferroboter sind ein Teil der Zukunft, da sie den Unternehmen Kosten und Zeit sparen. Auch Amazon investiert in diesen Bereich.

Precedence Research geht davon aus, dass sich der Markt bis 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 32,01 Prozent von aktuell 409,3 Millionen auf 6.578,2 Millionen US-Dollar vergrößern wird.

Fazit: Serve Robotics

Das kleine kalifornische Unternehmen steht noch am Anfang seiner Entwicklung, könnte jedoch aufgrund der Unterstützung durch Großkonzerne wie Nvidia und Uber zukünftig vom Wachstumsmarkt Lieferroboter profitieren. Die Aktie sollte dennoch eher als Spekulation mit sehr hohen Schwankungsrisiken angesehen werden.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

