Boeing Auslieferungen auf Vier-Jahres-Tief - Produktion läuft wieder an Der Flugzeugbauer Boeing hat im November nur 13 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert und damit so wenig, wie in den vergangenen vier Jahren nicht. Derweil läuft die Produktion nach einem 53-tägigen Streik wieder nach und nach an, wie das Unternehmen am …