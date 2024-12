AccessiWay tritt der team.blue-Gruppe bei

Gent, Belgien (ots/PRNewswire) - team.blue gibt mit großer Freude bekannt, dass

AccessiWay, Europas führender Anbieter für digitale Barrierefreiheit, der Gruppe

beigetreten ist. AccessiWay bietet eine umfassende Lösung, um Websites, Web-Apps

und mobile Anwendungen für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zu machen

(einschließlich Menschen mit visuellen, auditiven, motorischen oder kognitiven

Behinderungen). Damit stellt AccessiWay Compliance für all jene Unternehmen

sicher, die vom EU Accesibility Act betroffen sind, der am 28. Juni 2025 in

Kraft treten wird - ein Meilenstein auf dem Weg zu einer barrierefreien Zukunft.



Mit dieser Akquisition stärkt team.blue sein Compliance-Cluster, in dem es

bereits mit starken Marken wie iubenda, consentmanager und Complianz aktiv ist,

und unterstreicht gleichzeitig sein kontinuierliches Engagement für

Gleichstellung und Inklusion im digitalen Raum.







in Italien gegründet. Sie leiten ein talentiertes Team von über 75

Mitarbeitenden mit mehr als 13 verschiedenen Nationalitäten, darunter einige der

erfahrensten und besten Fachleute im Bereich der digitalen Barrierefreiheit.



Seit seiner Gründung hat das Unternehmen durch die Kombination innovativer

Technologien mit skalierbaren Lösungen, wie z. B. seinem erstklassigen

Accessibility Widget, von Jahr zu Jahr ein erhebliches Wachstum erzielt. Mit

Kunden in Italien, Frankreich, Österreich und Deutschland sowie einem klaren

Plan für die weitere internationale Expansion hat AccessiWay täglich einen

spürbaren Einfluss auf das Leben von Millionen von Menschen. Das Unternehmen

baut digitale Barrieren ab und fördert die Integration durch Technologie.



Durch die Einbindung von AccessiWay in die team.blue-Gruppe erweitert team.blue

sein Angebot an Compliance-Produkten für seine 3,3 Millionen Kunden und

ermöglicht es ihnen, auf einfache Weise die europäischen Vorschriften zur

digitalen Barrierefreiheit umzusetzen, die ab Mitte 2025 in viel größerem Umfang

Anwendung finden werden. Mit der Nutzung der Fähigkeiten und des Kundenstamms

von team.blue wird AccessiWay seine Position in den bestehenden Märkten ausbauen

und die internationale Expansion sowie Produkt-Roadmap weiter beschleunigen.



"AccessiWay freut sich sehr über den Beitritt zu team.blue, der einen wichtigen

Meilenstein für unser Unternehmen und unsere Mission darstellt. Als führendes

europäisches Unternehmen im Bereich der digitalen Barrierefreiheit mit einem



