Ex-Staatssekretärin soll Chefkontrolleurin von DHL werden Die frühere Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium Katrin Suder soll an die Spitze des Aufsichtsrats des Post-Konzerns DHL rücken. Das gab das Kontrollgremium in Bonn bekannt - es will Suder nach der DHL-Hauptversammlung im Mai zu seiner …