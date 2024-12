Viele 'Krankheit X'-Patienten haben Malaria

GENF (dpa-AFX) - Steckt doch Malaria oder eine andere bekannte Atemwegserkrankung hinter der "Krankheit X"? Nach der großen Sorge über eine neue, mysteriöse "Krankheit X" in der Demokratischen Republik Kongo mehren sich die Zeichen für eine Entwarnung: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in 10 von 12 medizinischen Proben von Patienten Malaria nachgewiesen.

Die Zahl der Krankheitsfälle sei nach ersten Erkenntnissen anders als häufig bei neuen Krankheiten nicht in kurzer Zeit exponentiell angestiegen und liege in etwa im Bereich der Erwartungen für die Jahreszeit, sagte WHO-Spezialist Abdi Rahman Mahamad in Genf.