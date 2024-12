Ist Marcel Scholz seriös? Seine Strategien im Fokus (FOTO)

a2karlsruhe schrieb 07.09.24, 21:04

Ray-Ban



Ich durfte heute auf der IFA in Berlin die neue Brille von Meta und Ray-Ban ausprobieren. Als Apple Kunde muss ich sagen, ich bin begeistert. Die in der Brille verbauten Lautsprecher lassen mich Musik hören, ohne dass die Umgebung abgeschaltet ist. Das ist gerade im Straßenverkehr deutlich sicherer. Auch als Fußgänger.



Darüber hinaus kann ich telefonieren und mein gegenüber bekommt alle Umgebungsgeräusche herausgefiltert. Das geht bei den AirPods derzeit nicht. Ich selbst kann bei den AirPods zwar über Noise Canceling die Umgebungsgeräusch für mich herausfiltern, mein gegenüber hört es allerdings trotzdem noch Rauschen oder eben die Hintergrundgeräusche meiner Umgebung. Es ist mir schon oft passiert, dass ich mit meinem gegenüber nicht telefonieren konnte, obwohl ich ihn gut verstanden habe, er mich aber nicht. Das ist viel viel besser mit der Brille, als mit den AirPods. Diese verfügt über mehrere Mikrofone, die die Umgebungsgeräusche herausfiltern und das Telefonat für mein gegenüber verständlich machen.



In den USA wird nach Aussage auf der IFA derzeit an einem Head up Display gearbeitet für eben diese Brille. Des Weiteren soll die Brille künftig auch automatisch Texte übersetzen können und die richtigen Informationen einblenden, sie soll Gebäude erkennen, Tiere, Pflanzen und entsprechende Informationen dazu liefern. In Asien soll wohl sogar Gesichtserkennung kommen, bei der eine mitgeteilt wird, wer das gegenüber ist und woher man ihn kennt. Das wird aus Datenschutzgründen natürlich in Europa nie kommen. Ich glaube, dieses Thema ist nicht im Ansatz im Aktienkurs eingepreist, was denkt ihr?