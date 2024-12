PERFORMANCE ONE AG: Umsatzprognose bestätigt, EBITDA-Ausblick 2024 angepasst! Die PERFORMANCE ONE AG hält an ihrer Umsatzprognose für 2024 fest, revidiert jedoch die EBITDA-Erwartungen aufgrund gestiegener Investitionskosten. Vorstand Denis Lademann betont die unveränderte Strategie.