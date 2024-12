Skoda feiert 125 Jahre Motorenentwicklung und -produktion sowie 15 Millionen gebaute Einheiten (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Ende 1899 stellte Laurin & Klement die ersten

Motorräder mit selbst entwickelten Einzylindermotoren vor



> In den vergangenen 125 Jahren hat das in Mladá Boleslav beheimatete

Unternehmen 15 Millionen Motoren gebaut und zählt damit zu den am längsten

produzierenden Antriebsherstellern der Welt



> Skoda Auto feiert diese historischen Meilensteine mit dem fünfmillionsten

Motor der Baureihe EA 211





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Volkswagen (VW) Vz Aktie Beiträge: 21.316 Beiträge:

> Heute leitet Skoda Auto die Entwicklung aller Benzinmotoren bis 1,6 LiterHubraum für den gesamten Volkswagen KonzernSeit 125 Jahren werden in Mladá Boleslav Motoren konstruiert, entwickelt undgebaut. Skoda gehört damit zu den am längsten produzierenden Antriebsherstellernder Welt. Das Unternehmen feiert diesen bedeutenden Meilenstein mit derFertigung des fünfmillionsten Exemplars der Motorenbaureihe EA 211. Seit 1899baute das Unternehmen mehr als 15 Millionen Triebwerke, darunter technischherausragende Aggregate wie Europas ersten Achtzylinder-Reihenmotor im Jahr1907, die im Aluminium-Druckguss hergestellten Blöcke für die Einliterklasse(1964) sowie moderne MPI- und TSI-Maschinen. Das hohe Maß an Expertise imMotorenbau bei Skoda unterstreicht auch die Rolle, die das Unternehmen innerhalbdes Volkswagen Konzerns einnimmt: Die Gruppe hat Skoda die Entwicklungsämtlicher Triebwerke bis 1,6 Liter Hubraum für alle Konzernmarken anvertraut.Andreas Dick, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, erklärt: "Dielange Tradition von Skoda Auto in der Entwicklung und dem Bau von Motoren begannvor 125 Jahren. Sie zeigt sich auch durch den eindrucksvollen Meilenstein von 15Millionen bis heute in Mladá Boleslav gebauten Einheiten. Wir feiern diesebeiden Jubiläen mit einem weiteren: der Produktion des fünfmillionsten EA211-Motors, wie er in zahlreichen Modellen des Volkswagen Konzerns in Europa undin dem dynamischen Wachstumsmarkt Indien zum Einsatz kommt. Ich bedanke michbeim gesamten Team für diese bemerkenswerten Leistungen, die die Expertise vonSkoda für die Motorenherstellung innerhalb des Volkswagen Konzernsunterstreichen."Historische Meilensteine: Motorräder, Flugzeugmotoren, V8-AutomobilmotorenGerade einmal vier Jahre, nachdem Václav Laurin und Václav Klement 1895 ihrUnternehmen gegründet hatten, erweiterten sie das Angebot an Fahrrädern derMarke Slavia um Zweiräder mit Benzinhilfsmotor. Kurz darauf stellten sie 1899ihr erstes Motorrad vor, die Slavia Typ A. Diese Maschine besaß einen bei Laurin& Klement entwickelten Einzylindermotor mit 1,25 PS Leistung. Ihre Produktiongilt als Beginn der 125-jährigen Tradition des Motorenbaus in Mladá Boleslav.1904 erschien mit dem L&K Typ CCCC das weltweit erste Motorrad mit