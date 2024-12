Oracle-Quartalszahlen vergraulen Anleger

(neu: Kursentwicklung)



NEW YORK (dpa-AFX) - Der Quartalsbericht von Oracle hat den Anlegern am Dienstag die Laune verdorben. Nach der Kurserholung in den vergangenen Handelstagen sackte die Aktie des US-Softwarekonzerns zuletzt um 8,1 Prozent auf rund 175 US-Dollar ab. Mit einem Verlust von zeitweise bis zu 10 Prozent war es zuvor bis auf das Kursniveau von Anfang November zurückgegangen. Kurz- und mittelfristig ist das Chartbild nun etwas eingetrübt.

Der Kurs war allerdings im bisherigen Jahresverlauf bis zur Vorlage des Quartalsberichts am Vorabend nach Börsenschluss um rund 80 Prozent nach oben geklettert und hatte am Montag im regulären Handel mit über 198 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Seit Jahresanfang haben Oracle-Anleger noch immer ein Plus von 66 Prozent auf dem Zettel.