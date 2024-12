Noch-Kanzler Scholz und Noch-Wirtschaftsminister Habeck sind sich einig: die Autoindustrie in Deutschland müsse voll auf Elektromobilität setzen, das alles finanziert durch Subventionen, ergo Steuergelder. Und natürlich ohne Entlassungen - dabei braucht man für E-Autos viel weniger Mitarbeiter als für Verbrenner. Dabei zeigen die Daten klar: die deutsche Autoindustrie wird nie auch nur zur vergleichbaren Kosten mit den chinesischen Elektroautos konkurrieren können - vor allem weil chinesische Hersteller die Battterien zu viel geringeren Kosten herstellen können (und nebenbei auch noch hoch subventioniert sind). Mit anderen Worten: der Fokus von Habeck und Scholz auf E-Autos ist von Anfang an eine Sackgasse, die die ohnehin (auch durch eigene Fehler angeschlagene) deutsche Autoindustrie vollens gegen die Wand fahren wird. Wenn man Teile dieser Industrie retten will, bleibt nur Technologie-Offenheit, also auch Verbrenner..

Das Video "Wie Scholz und Habeck unsere Autoindustrie voll gegen die Wand fahren!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=rL6Prep9drk

Interview mit Markus Fugmann und Markus Miller zu den Trump und den Entwicklungen auf dem Krypto-Markt: hier anmelden