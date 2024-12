US-Apothekenkette Walgreens spricht mit Finanzinvestor über Übernahme

Marco_Berlin schrieb 07.12.24, 10:17

Mehrere institutionelle Anleger haben kürzlich ihre Positionen in WBA geändert. State Street Corp hat seine Position in Walgreens Boots Alliance im dritten Quartal um 18,0 % erhöht. State Street Corp besitzt nun 42.997.580 Aktien im Wert von 385.258.000 USD, nachdem es im letzten Quartal weitere 6.569.223 Aktien gekauft hat. Charles Schwab Investment Management Inc. hat seine Position in Walgreens Boots Alliance im dritten Quartal um 43,6 % erhöht. Charles Schwab Investment Management Inc. besitzt nun 10.969.188 Aktien im Wert von 98.284.000 USD, nachdem es im letzten Quartal weitere 3.329.857 Aktien gekauft hat. Thompson Siegel & Walmsley LLC hat seine Position in Walgreens Boots Alliance im zweiten Quartal um 98,8 % erhöht. Thompson Siegel & Walmsley LLC besitzt nun 6.021.126 Aktien im Wert von 72.826.000 USD, nachdem im letzten Quartal weitere 2.992.648 Aktien erworben wurden. Two Sigma Advisers LP kaufte im 3. Quartal eine neue Position in Walgreens Boots Alliance im Wert von 24.226.000 USD. Schließlich kaufte Newport Trust Company LLC im zweiten Quartal eine neue Beteiligung an Walgreens Boots Alliance im Wert von 31.028.000 USD. Auch wenn die großen Banken ihre Prognosen und Kursziele jüngst gesenkt haben, halte ich WBA für ein sehr ausichtsreichen Kandidaten für eine starke Erholung. Der Umsatz wächst weiter, bekommen die jetzt noch die Kosten in den Griff wird das ein lohnendes Investment sein! Die Frage ist, ist das jetzt der Boden?!