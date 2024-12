Euro gibt etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,0528 US-Dollar, nachdem sie im europäischen Nachmittagsgeschäft zeitweise unter 1,05 Dollar gerutscht war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0527 (Montag: 1,0568) US-Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9499 (0,9462) Euro gekostet.

Der Euro bewegt sich seit Ende November in einer engen Bandbreite und findet keine klare Richtung. Die Anleger warten jetzt auf die US-Verbraucherpreisdaten, die am Mittwoch veröffentlicht werden. In der Eurozone sind die Blicke auf die EZB gerichtet, die am Donnerstag ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen wird. Es wird allgemein eine weitere Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet./ajx/nas