Licht am Ende des Tunnels für BASF: Warum der Weg bis zur 52 Euro frei ist

Gleichzeitig steigt das Kursziel auf 52,60 Euro, und damit rund 20 Prozent über den aktuellen Niveau. Grundlage dieses Upgrade sind ermutigende Entwicklungen in den letzten Monaten, die das Potenzial für eine positive Überraschung in den Q4-Zahlen 2024 bieten könnten.



Besonders in China zeichnet sich eine Erholung ab, die durch das Ende von Lagerbestandsabbauten in den meisten Kundensektoren, staatliche Konjunkturmaßnahmen und aufgestaute Verbrauchernachfrage gestützt wird. Auch in den USA verbesserte sich die Nachfrage im vierten Quartal, getragen von Optimismus hinsichtlich der politischen Rahmenbedingungen ab 2025.

Ein weiterer positiver Faktor: Die Margenentwicklung in der Sparte Bulk Chemicals profitiert von günstigeren Spreads zwischen Rohölpreisen und Crack-Produkten. Dies ist teils auf die Konsolidierung der europäischen Chemieindustrie zurückzuführen, bei der unprofitable Produktionsstätten dauerhaft geschlossen wurden.



Dem gegenüber steht jedoch ein anhaltend schwieriges Umfeld in der Automobilbranche. Dieser für BASF bedeutende Sektor zeigt auch über Q4 2024 hinaus Schwächezeichen. Dennoch mildern die globale Kundenbeziehungen des Konzerns die Auswirkungen der Schwierigkeiten bei deutschen OEMs ab.



Das laufende Sparprogramm von BASF trägt ebenfalls Früchte: Bereits Ende des dritten Quartals wurde das Einsparziel von 800 Millionen Euro erreicht. Analysten erwarten nun, dass bis Jahresende die Marke von 1 Milliarde Euro erreicht werden könnte, was die Profitabilität weiter stärkt.

M.M. Warburg rechnet damit, dass BASF das untere Ende der EBITDA-Zielspanne von 8 bis 8,6 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2024 erreichen wird. Unterstützt wird dies durch saisonal starke Ergebnisse in der Sparte Agricultural Solutions, die gegen Jahresende traditionell zulegen.

Das optimierte Kostenmanagement, die Erholung in wichtigen Märkten und die stabilen Margen machen BASF aus Analystensicht aktuell zu einer attraktiven Kaufgelegenheit. Ob die Aktie die Erwartungen übertrifft, bleibt spannend – doch der Ausblick stimmt Analysten derzeit vorsichtig optimistisch.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





