Abu Dhabi Finance Week 2024 eröffnet mit führenden Vertretern der Finanzwelt in der „Hauptstadt des Kapitals"

ABU DHABI, VAE, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Unter der Schirmherrschaft von Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dem Kronprinzen von Abu Dhabi und Vorsitzenden des Exekutivrats, wurde eine der am meisten erwarteten viertägigen Veranstaltungsreihen der MENA-Region – die Abu Dhabi Finance Week (ADFW) – mit einer großen Eröffnungszeremonie in der ADQ-Arena im ADGM eröffnet, die den Rahmen für mehr als 60 Veranstaltungen und Breakout-Events im Laufe der Woche bildete.

In einem exklusiven Rahmen, mit ADQ als Hauptpartner, wurde die ADFW 2024 offiziell in Anwesenheit von Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan und führenden Wirtschaftsvertretern von Abu Dhabi, mit einer exklusiven Gästeliste der Spitzenvertreter der Finanzwelt aus über 100 Ländern, eröffnet. Das Thema der Abu Dhabi Falcon Economy stand im Mittelpunkt des ersten Veranstaltungstags, an dem hochrangige strategische Diskussionen geführt wurden und der wachsende Status der Stadt als „Hauptstadt des Kapitals" hervorgehoben wurde.

Die Veranstaltung begann mit einer Ansprache Seiner Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Mitglied des Exekutivrats von Abu Dhabi und Vorsitzender der ADGM und des Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED), in der er das Wachstum von Abu Dhabi und das Versprechen auf eine prosperierende Zukunft der Hauptstadt der VAE hervorhob.

Zur feierlichen Eröffnung der ADFW sagte Seine Eminenz Ahmed Jasim Al Zaabi „In einer Welt, die nach Stabilität und Wachstum strebt, ist Abu Dhabis Falcon Economy ein unerschütterlicher Partner für Unternehmen, Investoren, Innovatoren und Visionäre und heißt sie in der „Hauptstadt des Kapitals" willkommen. Hier wird jede Investition und jede Beziehung durch unser Engagement für eine Zukunft unterstützt, die von Vertrauen, Widerstandsfähigkeit und grenzenlosen Möglichkeiten geprägt ist. Während unser Zuständigkeitsbereich expandiert und neue Meilensteine erreicht, wächst gleichzeitig unsere Gemeinschaft. Über internationale Plattformen wie die ADFW laden wir die Welt ein, mit uns Gespräche zu führen, die das Vermächtnis des Fortschritts über Grenzen und Generationen hinweg umreißen werden."