Zentiva schließt freiwilliges öffentliches Kaufangebot für APONTIS PHARMA AG ab

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Zentiva AG, eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft der Zentiva Pharma GmbH mit Hauptsitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, und Teil der Zentiva-Gruppe ("Zentiva"), hat das freiwillige

öffentliche Kaufangebot für die Aktien der APONTIS PHARMA AG ("APONTIS PHARMA")

abgeschlossen.



Zentiva hält nun ca. 83,57 % des Grundkapitals und ca. 85,27 % der Stimmrechte

an APONTIS PHARMA. Wie am 27. November 2024 angekündigt, sind alle in der

Angebotsunterlage genannten Angebotsbedingungen erfüllt oder Zentiva hat im

Vorfeld wirksam auf sie verzichtet. Das Angebot wurde heute abgewickelt.







dass der Vorstand von APONTIS PHARMA, soweit gesetzlich zulässig und

vorbehaltlich seiner treuhänderischen Pflichten, die Einbeziehung der Aktien von

APONTIS PHARMA in den Handel im Freiverkehr unmittelbar nach Abwicklung des

Angebots beenden wird. Ein gesondertes Angebot zum Delisting ist nicht

erforderlich.



Die Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Kaufangebot von Zentiva an die

Aktionäre von APONTIS PHARMA ist abgelaufen. Aktionäre von APONTIS PHARMA, die

an einem Verkauf ihrer Aktien interessiert sind, können sich an

mailto:info@zentiva-offer.com wenden.



Weitere Informationen über das freiwillige öffentliche Kaufangebot finden Sie

unter https://www.zentiva-offer.com/ .



Informationen zu Zentiva



Zentiva ist eine paneuropäische Plattform, die hochwertige und erschwingliche

Arzneimittel für mehr als 100 Millionen Menschen in Europa entwickelt, herstellt

und bereitstellt. Zentiva verfügt über 4 eigene Produktionsstandorte und ein

breites Netz von externen Produktionspartnern, um die Versorgungssicherheit zu

gewährleisten. Wir bieten Lösungen in wichtigen therapeutischen Bereichen wie

Kardiologie und Kreislauf, Diabetes, Onkologie, Atemwegserkrankungen und ZNS an

und konzentrieren uns auf die Erweiterung unseres Portfolios im Bereich

Selbstpflege. Das Unternehmen befindet sich in Private-Equity-Besitz und erzielt

ein nachhaltiges zweistelliges Wachstum mit einem ehrgeizigen 5-Jahres-Plan für

weiteres starkes (organisches und anorganisches) Wachstum in ganz Europa.



Wir sind ein Team von fast 5.000 einzigartigen Talenten, die durch unser Ziel

verbunden sind, Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen zu schaffen.

Wir möchten, dass Zentiva ein großartiger Arbeitsplatz ist, an dem sich jeder

willkommen und geschätzt fühlt und sein wahres Ich zeigen kann, indem er das Seite 2 ► Seite 1 von 3



