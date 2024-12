Caritas warnt vor Einsparungen im Sozialbereich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa warnt vor Einschnitten im Sozialbereich. "Das politische Versprechen, dass unser soziales Netz Menschen in Lebenskrisen auffängt, bevor sie abstürzen, wird brüchig", sagte sie der "Mediengruppe Bayern" (Mittwochausgabe)."Einsparungen, wie wir sie im Augenblick - schlecht koordiniert - auf allen staatlichen Ebenen erleben, stellen mehr und mehr die Idee eines verlässlich vorsorgenden Sozialstaats infrage", kritisierte Welskop-Deffaa. Das politische Versprechen, dass das soziale Netz Menschen in Lebenskrisen auffange, bevor sie abstürzten, werde brüchig.Verlierer seien nicht nur die bereits Armen und Bedürftigen. "Tiefe Einschnitte im Sozialbereich stellen für alle Menschen ein Risiko dar, die in unserer Welt multipler Krisen nach einem Schicksalsschlag allein nicht wieder auf die Beine kommen könnten." Wenn zu viele offene Türen schließen müssten, weil für Schuldnerberatung, Tagespflege und den Jugendtreff kein Geld mehr da ist, "wird es kalt und ungemütlich in Deutschland", erklärte Welskop-Deffaa.