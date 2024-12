Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu israelischen Schlägen/Syrien "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu israelischen Schlägen in Syrien: "Dass nun gerade wieder ein UN-Gesandter Kritik an Israels Operationen in Syrien übt, überrascht einen nicht, aber es zeugt von wenig Weitsicht. . Syrien befindet sich in einem …