Fördertests in der Bohrung Welchau-1, Österreich

Vancouver, British Columbia – 10. Dezember 2024 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) („MCF“, „MCF Energy“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über den aktuellen Stand der laufenden Testarbeiten in der Bohrung Welchau-1 in Österreich zu informieren.

Hintergrund

Der obere Teil der Reifling-Formation wurde perforiert und ein erster Zuflusstest durchgeführt. Der erste Zuflusstest führte zu keinem ausreichenden Zufluss in die Bohrung, damit die Lagerstättenflüssigkeiten in den Rohrstrang gelangen und die Zusammensetzung der Reifling-Lagerstättenflüssigkeit bestimmt oder beprobt werden kann.

Bei der Beprobung des Zuflusses wurden hauptsächlich Flüssigkeiten aus den Aufwältigungsarbeiten (Sole) und Spuren von schwarzen Feststoffpartikeln unbekannter Zusammensetzung gewonnen, die den Zufluss in die Bohrung beeinträchtigen könnten. Die Zusammensetzung der Feststoffpartikel wird in einem Speziallabor analysiert.

Die Bohrung wurde verschlossen und die Aufwältigungsanlage demontiert, bis weitere Probenanalysen und Bohrungsdaten von Welchau-1 vorliegen.

Weiteres Programm

Am Bohrlochkopf wird ein Druckaufzeichnungsgerät mit geeigneter Genauigkeit angebracht, um den potenziellen Druckaufbau aufgrund des Zuflusses in die Bohrung aufzuzeichnen. Wenn ein ausreichender Zufluss beobachtet wird, werden weitere Proben entnommen und die Bohrung mit einem Drahtseil anpistoniert, um den hydrostatischen Druck zu verringern, was zu einem weiteren Zufluss führen könnte.

Wenn Kohlenwasserstoffe gewonnen werden, ist beabsichtigt, weitere Testarbeiten in der sich in geringster Tiefe liegenden Reifling-Formation wieder aufzunehmen, höchstwahrscheinlich nach einer Ansäuerung des Reservoirs, um Schäden am Bohrloch zu beheben und die Produktivität des Karbonatreservoirs zu steigern.

Parallel zu den oben genannten Aktivitäten werden Proben, die im Rahmen der Überprüfung der Steinalm-Formation gewonnen wurden, analysiert, um festzustellen, ob Kohlenwasserstoffe vorhanden sind, und um die Zusammensetzung und wahrscheinliche Quelle der festen schwarzen Partikel zu bestimmen, die auch während des Zuflusstests in der Reifling-Formation angetroffen wurden.